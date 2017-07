'Montagna Pop', il concorso per fare impresa nelle terre alte

FVG - Lo sviluppo economico dell'area montana del Friuli Venezia Giulia non può prescindere da un forte impulso al settore digitale e dell'innovazione. E' quanto emerso da un incontro che si è tenuto a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, alla presenza di Mercedes Bresso, eurodeputata a capo dell'intergruppo Montagna, Isabella De Monte, eurodeputata friulana e Roberto Siagri, ad dell'innovativa Eurotech di Amaro.



Infatti, proprio le idee innovative e creative sono alla base del premio Montagna Pop (presentato a Bruxelles, alla Ue), indetto dalla casa editrice Frame Edizioni di Tarvisio, e rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni. Verranno valutate da una commissione composta da imprenditori del Friuli Venezia Giulia (molti dei quali con aziende insediate nell'area montana della regione) le idee imprenditoriali e di sviluppo economico da realizzarsi in montagna appunto (Valcanale, Canal del Ferro, Carnia, area montana del pordenonese), a seconda di sostenibilità, creatività e grado di innovazione, provenienti da giovani, con un'età che va dai 18 ai 30 anni.



Si tratta di un qualcosa di più di un concorso di idee: nascerà una pubblicazione ad hoc con le migliori idee prevenute, e verrà creata una rete di sostegno dalla commissione giudicante, affinché l'idea considerata migliore e vincente, posso venire instradata per la sua realizzazione. Montagna Pop, quale concorso di idee innovative, è stato uno dei temi trattati nell'incontro di Bruxelles. «La creatività - è stato spiegato - risulta fondamentale anche e soprattutto per lo sviluppo economico di aree considerate svantaggiate come quella montana, così come l'innovazione. Serve dare uno stimolo ai giovani che potrebbero avere idee brillanti». Il bando, con tutti i dettagli, (semplice, scevro da ogni tipo di balzello burocratico) sta per essere pubblicato sul sito www.montagnapop.com (presto on line), e rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2017.