Enotour 2017: da Lignano alla scoperta di Corno di Rosazzo, Prepotto e i loro vini

UDINE - La tradizione enoica in Friuli deve molto alla capacità dell'uomo nei secoli passati di curare e perfezionare la coltivazione della vite lungo i declivi delle colline nella zona a nord-est di Udine. Si formarono così i tipici 'ronchi' dai profili sinusoidali che oggi contribuiscono a figurare un paesaggio tra i più suggestivi ed evocativi dell'intera regione. Rotondità generose, cucuzzoli emergenti, vegetazione rigogliosa e vigneti inondati dal sole sono le quinte di un palcoscenico emozionante che gli enoappassionati potranno vivere venerdì 28 luglio grazie alla nuova proposta di Enotour 2017. Organizzato dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio, il tour ha l'obiettivo di incentivare l'eno-escursionismo dai luoghi di villeggiatura come Lignano in alcune delle cantine più tipiche e caratteristiche del Friuli Venezia Giulia.



Appuntamento per venerdì 28 luglio

Accompagnati dell'esperta guida enoturistica Giovanni Munisso, venerdì 28 luglio i turisti si inoltreranno nel cuore della Doc Friuli Colli Orientali, a Corno di Rosazzo e Prepotto, dove faranno esperienza di antichi preziosi 'terroirs' quali i Colli di Ipplis ed il Bosco Romagno. Conoscere i produttori, visitarne la cantina e degustare in loro compagnia i vini scelti per l'occasione sarà anche quest'anno un momento di appagamento relazionale e sensoriale. Il programma prevede la partenza da Lignano Pineta in piazza Marcello D'Olivo alle 14.30 con pullman SAF Granturismo. Arrivo all'Azienda vitivinicola Gigante Adriano a Corno di Rosazzo dove si visiterà la cantina e si degusteranno V.S.Q. Prima Nera (Spumante Brut Rosè, Charmàt lungo), Friuli Colli Orientali Friulano 2016 e lo splendido Friuli Colli Orientali Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva 2013. Si proseguirà poi verso l'Azienda vitivinicola e Agrituristica Casa di Legno a Prepotto località Bosco Romagno. Dopo la visita alla cantina, sotto il portico aziendale che si affaccia sulla vallata dello Judrio, accompagnati a prelibati salumi e formaggi si degusteranno la Ribolla Gialla 2015, il Merlot Riserva 2012 e lo Schiopettino di Prepotto 2013. Possibilità di acquisto vino. Rientro previsto a Lignano Pineta, piazza Marcello D'Olivo, alle 20.30. Iscrizioni già aperte agli 'Incontri con l’autore e con il vino' al Palapineta il giovedì alle 18.30, oppure scaricando il modulo dal sito www.lignanonelterzomillennio.it e inviandolo via Fax al numero 0431.427829 o via e-mail a info@lignanonelterzomillennio.it.