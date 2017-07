In arrivo due workshop sulla fotografia di viaggio

UDINE - Il fotografo Eugenio Novajra ha in programma due workshop fotografici. Il primo è previsto venerdì 21 e sabato 22 luglio a Udine e dispensa consigli pratici per chi vuole mettersi in viaggio, con spiegazioni su una metodologia frutto di lunga esperienza professionale. Venerdì dalle 18 alle 21 si terrà una lezione introduttiva con proiezione di immagini di reportage. Sabato un’intera giornata dedicata a un’uscita in luogo da stabilire per mettersi alla prova sul campo, in compagnia del fotografo. Unico requisito necessario, una macchina fotografica digitale, reflex o compatta.

Il secondo si svolgerà a Venezia il 29 luglio nell’ora del crepuscolo, per scoprire le meraviglie della notte della più bella città del mondo. Il ritrovo è fissato in Piazza San Marco alle 18 di sabato 29 luglio, da dove si partirà per una camminata alla scoperta di Venezia al tramonto. Dopo cena il giro continuerà per immortalare la città di notte, raggiungendo all’alba la Punta della Dogana.

Per info e iscrizioni: 3334660950 o alla mail enovajra@yahoo.it.