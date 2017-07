Cantiere ex Upim: sarà tutelato il verde di piazzetta Belloni

UDINE - Gli alberi ad alto fusto saranno tutelati e, in generale , il verde di pregio di piazzetta Belloni sarà preservato dall'intervento di riqualificazione del palazzo ex Upim. È quanto ha concordato l'amministrazione comunale di Udine con lo studio Archest, che ha curato la progettazione dell'opera, nel corso di un incontro avvenuto lunedì 17 luglio a palazzo D'Aronco alla presenza del sindaco Furio Honsell, del vicesindaco Carlo Giacomello, dell'assessore all'Ambiente, Enrico Pizza, e dei consiglieri comunali Monica Paviotti e Mario Barel. Per Archest era presente l'ingegner Stefano Costantini.

«Abbiamo condiviso l'appello dei cittadini a tutelare il verde della piazzetta – sottolinea Honsell –. Nel corso dell'incontro abbiamo chiarito che gli alberi ad alto fusto non saranno interessati dal cantiere e che verrà tutelato il verde di pregio. Una tutela che riguarderà anche le siepi e gli arbusti, che saranno custoditi nel vivaio comunale di via Nodari in attesa di tornare a cantiere finito. Abbiamo inoltre stabilito che nella riprogettazione dell'area di piazzetta Belloni sia inserita l'eliminazione delle attuali barriere architettoniche».

«Vorrei ringraziare - conclude il sindaco - i cittadini e anche il consigliere comunale Mario Barel e la capogruppo del Pd in Consiglio, Monica Paviotti, per la loro sensibilità nella tutela del verde, sensibilità che ha sempre contraddistinto l'operato di questa amministrazione».