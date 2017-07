Vidulis, conto alla rovescia per la Festa Campestre 2017

VIDULIS – Torna puntuale la Festa Campestre Vidulis 2017. Le danze si aprono letteralmente giovedì 20 Luglio con il gran Galà del Ballo dalle 20.30 che avrà come Madrina 2017 da Ballando con le stelle Tinna Hoffmann ed i suoi due ballerini: Sean Kanan, attore della soap opera americana Beautiful (Nella soap era il personaggio di Deacon), Stefano Pantano Schermidore medaglia olimpica. Tutta la serata sarà dedicata alle danze caraibiche, in programma infatti anche lo show di danze latino americane «Homeless Life» sempre con Tinna Hoffmann e con Fabio Modica professionisti di danze latino americane, vice campioni italiani di Show Dance 2017 (FIDS), campioni italiani Show Dance WDC 2017, 4 volte finalisti ai campionati italiani professionisti danze latine semi finalisti al campionato del mondo Show Dance in Germania nel 2016, semifinalisti all’international ed al UK Open rising stars Championship in Inghilterra. Ospiti in numerose trasmissioni televisive in Italia e all’estero vantano collaborazioni con numerosi artisti internazionali nel campo della musica e dello spettacolo.

Inoltre la festa continua con gli spettacoli di ballo dalle 20.30 con dj Giuliano Clave loca show con le migliori scuole di ballo e danza del Friuli Veneto a cura di #cilindrorosso: Dance Country Cap (UD), Danza Estelar (UD), Danza Mania (PN), Funny Center (UD) (PN), Kizomba Social Group (UD) (PN), Latin Love (PN), Oasi Danze (UD), Passione Danza (PN), Top Dance (PN). Chiuderanno l'inaugurazione lo schiuma party nella pista grande e la Dance Festa dj Magic Pista Ballo Si Balla salsa merengue bachata kizomba dalle 21.30 nella pista dedicata tutta la serata Dj Dario.

Due weekend di divertimento

Venerdì 21 luglio la festa continua con la mostra fotografica del Circolo Ernesto Battigelli e l'immancabile serata danzante con il liscio dell'orchestra Marco e il clan.

Sabato 22 luglio appuntamento con la musica di Omar Codazzi. Domenica 23 luglio festa sin dal pomeriggio per le famiglie nel cuore del parco festeggiaementi. Alle 16.30 baby schiuma party e alle 21 serata di danze con l'orchestra Frank David. Giovedì 27 luglio alle 21 si balla con rado fantasy in tour: animazioni, gadgets e la presenza dei più rinomati dj e a seguire ancora schiuma party. Venerdi 28 Luglio Serata Caraibica 7 caliente si balla salsa bachata kizomba dalle ore 20.30. Dj Dario. Dj Carlo 7 caliente, Dj Giuliano Clave Loca e Dj Gato Volador.

Sabato 29 luglio alle 21 l'armonica a bocca si fonde con le doti canore di un artista unico nel suo genere: Pgalassi. Ed in fine, domenica 30 luglio ancora una giornata in famiglia con attrazioni, giochi e divertimento per i più piccoli. Alle 9 l'evento condotto in collaborazione con Fib Udine e S.B. Tagliamento. Alle 13 sfilata in Vespa con il club insetti scoppettanti. Per info ed iscrizioni www.insettiscoppiettanti.it o 3389801745. Alle 15 animazione per i bambini con il gioco per dipingere. Alle 21 gran finale con le coniugazioni musicali di Roberto Madonia e Riccardo Ambrogini. Alle 24 gran finale con l'unico ed inimitabile schiuma party.