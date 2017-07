Identificato l'uomo seminudo in bicicletta: è un 60enne di Milano

UDINE - Non si è limitato a farsi un giretto per il Cividalese e le Valli del Natisone, ma ha attraversato mezzo Friuli in déshabillé in sella alla sua bicicletta. Per questo ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini.

E così l'uomo è stato identificato: a fermarlo i carabinieri della stazione di Martignacco, lunedì pomeriggio, mentre si trovata tra Passons e Nogaredo di Prato. Si tratta di un 60enne di Milano che come al solito indossava solo un perizoma color carne.

Questo strano personaggio sta facendo il giro d'Europa in bicicletta, senza veli. I carabinieri gli hanno chiesto indossare qualche abito in più prima di ricominciare il suo viaggio su due ruote. Il 60enne non ha battuto ciglio e ha subito indossato un paio di pantaloncini corti, evitando così la sanzione amministrativa.