Le soavi note di Leonora Armellini inaugurano il pianoforte di Malborghetto

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Lo aveva promesso dal palco al termine del suo Recital in Val Saisera: Leonora Armellini è torna a Malborghetto (fino al 24 luglio) per una settimana di studio in vista dei suoi prossimi impegni concertistici. Domenica 23 luglio alle 18 regalerà un altro spettacolare evento: una splendida occasione per riascoltare il suo tocco sopraffino e per inaugurare ufficialmente il nuovo pianoforte a coda di recente acquistato dall’amministrazione comunale di Malborghetto. In programma l’opera 101 di Ludwig van Beethoven, pagine di Prokofiev e Chopin, la celebre Dante Sonata di Franz Liszt e la Sonatina Seconda di Ferruccio Busoni.



Leonora Armellini è la vincitrice e del premio «Janina Nawrocka» al Concorso F. Chopin di Varsavia per unica donna italiana premiata nella storia del prestigioso concorso. Si diploma a 12 anni con lode e menzione; in seguito vince il «Premio Venezia» e studia poi con Sergio Perticaroli, diplomandosi a 17 anni con lode all’Accademia di S. Cecilia di Roma. Ha tenuto più di 300 concerti in prestigiose sale europee tra Italia, Polonia, Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera e Rep Ceca.L’Istituto Chopin di Varsavia ha pubblicato un suo CD con musiche di Chopin nella «Serie Blu», progetto dedicato alle personalità musicali più interessanti del XVI Concorso Chopin; inoltre un CD contenente l’integrale dell’Album per la Gioventù di Schumann è uscito per l’etichetta tedesca Acousence. Nel 2014 ha eseguito il concerto n. 2 di Chopin con l’Orchestra Filarmonica di Varsavia, mentre nel 2015 ha partecipato al progetto con l’integrale dei concerti di Beethoven con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Tornerà quest’anno ospite con l’esecuzione di Mozart e ricordiamo anche il suo debutto con l’Orchestra dell’Arena di Verona il 24 marzo 2017.

E' stata tra le protagoniste dell'edizione 2017 del Festival Risonanze, mettendo in mostre tutte le sue capacità e la sua maestranza al pianoforte. Un'occasione in più per godere della sua musica per tutti coloro che se la sono persa un mesetto fa.