Visiolive: sul palco del Visionario Garden le sonorità psichedeliche degli Stringe!

UDINE – Ancora musica live nel garden del Visionario: mercoledì 19 luglio alle 19.30 sarà la volta della giovane band friulana Stringe! Il concerto si svolgerà nel garden del Visionario ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposterà al bar al 1° piano del Visionario. «Un concentrato di soul lounge psichedelica e futuristica. Bei suoni, belle composizioni, atmosfere soffici come la nebulosa di Orione». Influenzati da gruppi come Tame Impala, Connan Mockasin e Syd Barrett, gli Stringe proporranno al pubblico una musica neopsichedelica e futuristica con sonorità poco usuali ed alternative, sicuramente mai banali.

Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432 227798.