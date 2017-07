"Nei suoni dei luoghi": a Pradamano una serata dedicata ai capolavori per clarinetto

UDINE - Ancora un concerto in provincia di Udine per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle Bcc del Fvg e il sostegno delle Fondazioni CRTrieste e Friuli e dei Comuni partecipanti. Il quarto appuntamento in calendario per questa 19ª edizione del Festival si svolgerà a Pradamano mercoledì 19 luglio alle ore 21.00 al Centro Melograno di via della Libertà 8, località Lovaria (in caso di maltempo: Villa Caimo Dragoni, loc. Lovaria). Dopo il concerto sarà offerta una degustazione di prodotti tipici locali. Concerto accessibile.

Protagonisti clarinetto e pianoforte

Protagonisti della serata Saša Radonjić al clarinetto e Ferdinando Mussutto al pianoforte. Proporranno musiche di J. Brahms (Sonata Op.120, n° 2), I. Stravinski (Tre pezzi per clarinetto solo), C. Debussy (Première Rhapsodie), J. Widmann (Fantasia per clarinetto solo), G. Rossini (Introduzione, Tema e Variazioni). Si tratta di una serata dedicata ad alcuni dei più importanti capolavori per clarinetto, durante la quale si avrà modo di ascoltare i molteplici usi che sono stati fatti del suo suono seducente. È infatti il solo tra gli strumenti a fiato, nonostante la sua età relativamente giovane, ad aver attratto i maggiori compositori generando un ricco repertorio solistico. Ecco quindi il carattere intimistico e brunito dell’ultima stagione brahmsiana, il senso dell’ineffabile nel simbolismo debussiano, il virtuosismo delle Variazioni rossiniane, l’asciuttezza del linguaggio del Novecento storico, fino alla irresistibile frenesia della magnifica pagina del giovane Widmann.

Prossimo appuntamento in calendario

Prossimo appuntamento di Nei Suoni dei Luoghi a Cividale del Friuli domenica 23 luglio alle 11 per un concerto organizzato in collaborazione con il Mittelfest e il Mozarteum di Salisburgo. Il Museo Archeologico Nazionale ospiterà il violoncellista Teodor Rusu; in programma musiche di Bach, Dall’Abaco, Hindemith, Cassadó.