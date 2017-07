Cade con il parapendio e si schianta su un albero: recuperato dal Cnsas

PALUZZA - Intervento impegnativo martedì pomeriggio per il Cnsas di Forni Avoltri. La chiamata è arrivata tramite il Nue 112 intorno alle 17 per il mancato rientro di un parapendista che partecipava alle gare di coppa del mondo in corso in questi giorni sul Monte Chiampon.

Durante la prova odierna, che consisteva in un volo da Gemona al campo di volo di Cercivento, il concorrente è stato visto allontanarsi dalla traiettoria e poi sparire alla vista. In un primo tempo il concorrente, un cittadino australiano di origini turche E. K., di anni cinquanta, ha fornito via radio coordinate sbagliate, che hanno condotto le ricerche sopra Cercivento. Dopo una rettifica delle stesse si è potuta individuare la sua vela in comune di Paluzza, sopra il paese di Englaro, in località 'Picigjel', a quota 850 metri: l'uomo era rimasto appeso a una betulla a circa cinque metri d'altezza dal terreno. E' stato subito richiesto l'intervento dell'elicottero della centrale operativa di Udine, che ha prelevato quattro dei sette tecnici del Cnsas intervenuti e li ha condotti vicino all'albero.

Con manovre di corda gli uomini hanno raggiunto l'uomo, lo hanno imbracato e calato a terra, mettendo poi in sicurezza la sua vela. Fortunatamente l'uomo era incolume e non ha avuto bisogno di accertamenti medico - sanitari ulteriori dopo quelli del personale sanitario presente a bordo dell'elicottero. Così assieme ad alcuni amici ha potuto rientrare autonomamente a Gemona. Sul posto anche due tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo e l'autoambulanza di Tolmezzo.