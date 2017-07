Lignano, in crescita i turisti italiani e tedeschi nella prima parte della stagione

LIGNANO SABBIADORO - Numeri positivi per questo avvio di stagione a Lignano Sabbiadoro. La località turistica friulana pare essere tornata ai vecchi splendori complice anche il bel tempo e le novità previste per la stagione 2017. Già ad aprile i sentori erano buoni con l'arrivo inaspettato di turisti che è andato a crescere con picchi anche del 20% raggiunti nel mese di giugno e che, per questa prima metà di luglio, hanno toccato il +10%.

«Sono tanti i turisti italiani che hanno scelto Lignano per le loro vacanze - ha commentato Loris Salatin, presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni - in particolare lombardi, veneti e friulani ai quali si sono uniti molti turisti stranieri che coprono circa il 65% del mercato. I più affezionati si confermano essere i cittadini di lingua tedesca, austriaci e tedeschi (+30%) mentre continuano a crescere i vacanzieri provenienti dall'Est Europa. Oltre ai cittadini cechi, la stagione 2017 si caratterizza per l'aumento dei turisti polacchi con un +40% frutto anche di un lavoro congiunto tra Promo Turismo, Camera di Commercio e Consorzio Lignano Holiday».

Le presenze aumentano equamente tra i soggiorni in albergo e il mercato degli affitti grazie anche a diversi privati che hanno deciso di ristrutturare i propri appartamenti. «Il cammino intrapreso - aggiunge - è quello giusto e ora confidiamo di poter crescere ulteriormente con l'arrivo della parte più importante della stagione. Davanti a noi abbiamo un mese di grandi eventi a partire dall'esibizione delle Frecce Tricolori, passando per la Color Run, agli intrattenimenti gratuiti come lo spettacolo di Ale e Franz e ai grandi concerti come quello di Alvaro Soler e Nek. Anche per settembre non mancheranno infine i grandi eventi sportivi con l'obiettivo di prolungare la stagione».