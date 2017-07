Tarvisio, operaio muore sulla pista Di Prampero

TARVISIO - Il Soccorso Alpino di Cave del Predil è intervenuto per portare soccorso a un operaio colto da un grave malore sulla pista Di Prampero del Monte Lussari, nel Tarvisiano. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L'uomo, Fabrizio Chiapolino (detto Ghic), 53 anni, era impegnato nel taglio dell'erba come operaio della ditta appaltatrice Promotur quando si è sentito male. Sul posto anche gli addetti alla sicurezza di Promotur, la Guardia di Finanza di Sella Nevea e l'elicottero della centrale operativa di Udine impegnati nelle operazioni di salvataggio.