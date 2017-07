Scontro in via della Vigna: 23enne finisce in ospedale

UDINE – Incidente stradale, nella giornata di martedì, all’intersezione tra via della Vigna e via Grazzano. Un 23enne di Udine, alla guida di un’Alfa Romeo, è finito in Pronto Soccorso dopo essersi scontrato con una Fiat guidata da un 86enne residente in città.

Il sinistro si è verificato verso le 12. Come detto i due veicoli si sono scontrati, nel tratto compreso tra via della Vigna e il civico 19 di via Grazzano. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.

Dopo l’urto con la Fiat, l’Alfa finiva contro un’altra auto in sosta, una Lancia, parcheggiata sulla via, danneggiandola. Il conducente 23enne, come detto, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale per le contusioni riportate nello scontro.