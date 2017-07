Nimis, serata di degustazione per la terza asta benefica di Auxilia Foundation

NIMIS - Giovedì 27 luglio alle 19 presso l'Azienda Gori Agricola si terrà la Terza Asta per beneficenza di Auxilia Foundation a sostegno di progetti di empowerment femminile e aiuto ai bambini in difficoltà. Al termine dell'asta si invitano i partecipanti a prendere parte all'aperitivo in cantina, offerto da Gori Agricola. Saranno poste all’asta opere di molti artisti quali: Milena Miculan, Giuseppe Gismano, Adalgisa Santucci, Flavio Zoner, Linda Cudicio, Gionata Alpini, Stefania Zanutta, Mazzocca&Poni, Monica Gobatto, Paola Bianchi, Daniele Bongiovanni, Roberta Coral, Grazia Maria Massa, Mirca Zanutti Cantoni, Roberto Curoso e Renzo Nucara. I prezzi base d’asta variano da 10 a 1.500 euro.

Chi è Auxilia Foundation

La onlus Auxilia, con sede a Cividale del Friuli, nasce nel 2001 e ha come presidente onorario Silvio Garattini. Da subito è un’associazione apartitica che svolge attività di volontariato nel campo socio-assistenziale, educativo, sanitario. Tutela e promuove i diritti umani in particolar modo dell’infanzia e delle donne in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. Nelle zone toccate da guerre, emergenze e calamità naturali, invece, svolge attività di emergenza o cooperazione con particolare riguardo ai bambini; per far ciò si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Gori Agricola

L’azienda Gori Agricola si trova nel territorio di Nimis, antico Castrum Nemas romano, VI Secolo, estremo lembo a Nord della zona Doc dei Colli Orientali del Friuli, sulle cui dolci colline si trovano i 18 ettari di vigneti. Piero Gori, fondatore dell’azienda, nel 2009 da inizio alla realizzazione di un suo sogno. L’amore e la passione della propria terra natia, ha ispirato la volontà di unire l’innovazione con la tradizione. La maniacale attenzione per la qualità, il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente circostante, danno vita ad un’azienda vitivinicola moderna. Un attenta ricerca dedicata alle caratteristiche del territorio, della sua storia enologica e climatica, ha confermato le sensazioni e progetti di Piero Gori ed è così che è iniziata l’avventura.