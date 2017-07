MANZANO - Provoca un incidente per soccorrere...un tasso! E' successo nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio sulla regionale 56, poco prima del ponte sul Torre, in direzione San Giovanni al Natisone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate al Pronto Soccorso da un'ambulanza. A darne notizia è l'edizione on line del Messaggero Veneto.

Era circa l'una di notte quando un'automobilista ha notato qualcosa sull'asfalto. Credendo fosse un cane, per evitare di investirlo, si è fermata. L'animale, che alla fine era un tasso, era già morto. Le due auto che sopraggiungevano non sono riuscite a fermarsi in tempo, creando un tamponamento a catena.

Come detto due persone sono rimaste ferite, portate in ospedale con un'ambulanza. Sul posto anche Vigili del Fuoco e carabinieri.