Udine, a Palazzo Morpurgo Eugenio Bennato presenta «La lunga notte della Taranta»

UDINE - Giovedì 20 luglio, alle 18, in Corte di Palazzo Morpurgo a Udine, all’interno del programma di Udine Estate 2017, Bottega Errante ha organizzato l’incontro (a ingresso libero) «La lunga notte della Taranta» con ospite Eugenio Bennato. Il cantautore e scrittore ripercorrerà le tappe della musica del Sud, racconterà storie dei briganti e della Taranta e, partendo dall'esperienza raccolta nel libro «Ninco Nanno deve morire» (Rubbettino), dialogherà con il poeta, premio Levi, Maurizio Mattiuzza e il giornalista Paolo Cantarutti. Letture di Carlotta Del Bianco. Ci sono musiche e parole che più che la volontà dell'autore interpretano il sentire di un popolo intero, e proprio per questo sfuggono di mano al proprio creatore diventando patrimonio comune e assurgendo al livello di veri e propri canti popolari. «Brigante se more», con la sua storia travagliata, ci insegna che la musica popolare esiste da sempre e per sempre. Le parole «ommo se nasce, brigante se more» le ha scritte Eugenio Bennato, è vero, ma le ha dette Ninco Nanco, le ha urlate il partigiano Johnny, le ha sussurrate Garcia Lorca davanti al plotone d'esecuzione, sono morte sulla lingua di Spartaco alle sorgenti del Sele. Hanno vagato per secoli nell'aria fino a quando un artista le ha messe nero su bianco, ma un minuto dopo erano già pronte a ripartire, e oggi sono cantate da migliaia di giovani briganti moderni.

L'artista

Eugenio Bennato interpreta l'anima musicale e ribelle del grande Sud. Negli anni Settanta fonda la Nuova Compagnia di Canto Popolare, il primo e più importante gruppo di ricerca etnica della musica popolare dell'Italia meridionale. Nel 1976 fonda con Carlo D'Angiò Musicanova e inizia un'attività autonoma di compositore. A lui si devono decine di colonne sonore per il cinema e il teatro. Nel 1998 dà vita al movimento «Taranta Power» attraverso il quale propone nuove strade di creatività artistica e un modo nuovo d'intendere la musica popolare in Italia. La sua musica è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Per informazioni: www.bottegaerrante.it.