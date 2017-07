Funghi: definiti i costi dei permessi per la raccolta

FVG - La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Paolo Panontin, ha determinato gli importi annuali da versare a Regione e Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio della raccolta funghi.

Nel caso in cui l'attività venga svolta su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, l'ammontare da pagare sarà pari a 70 euro, mentre se la raccolta avviene all'interno del territorio di una singola Uti, il versamento a favore dell'Unione stessa sarà pari a 25 euro. Infine è anche stato definito che, per i non residenti in Friuli Venezia Giulia e privi dell'autorizzazione alla raccolta prevista dalla legge regionale, l'importo del contributo giornaliero a favore di ciascuna Unione debba essere di 5 euro.

«Il Consiglio regionale - spiega Panontin - ha deciso con voto trasversale di elevare a 70 euro il contributo annuo per la raccolta su tutto il territorio regionale nonostante avessi proposto di mantenerlo invariato a 50 euro. Il contributo giornaliero per i non residenti - aggiunge - è finalizzato a disciplinare la raccolta dei turisti provenienti da territori extra-regionali. La raccolta nel comune di residenza è ora gratuita, mentre prima costava 25 euro per ognuna delle 8 zone in cui era suddiviso il territorio. Il risparmio per i raccoglitori di funghi - conclude l'assessore regionale - è quindi considerevole».