Incidente in A4: scontro camper-camion tra Palmanova e Villesse

PALMANOVA - Un camper e un camion si sono tamponati in A4, nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse. Come riferisce l'edizione on line de Il Gazzettino, nello scontro, avvenuto all'altezza del km 492+500, in direzione Venezia, sono rimaste ferite tre persone, quelle che viaggiavano sul camper, un mezzo con targa di Gorizia. Illeso il camionista.

Sul posto la Polizia stradale di Palmanova e l'ambulanza del 118, che ha soccorso i feriti. Disagi al traffico, con la coda che ha raggiunto i 4 chilometri di lunghezza. L'incidente si è verificato attorno alle 12 di mercoledì 19 luglio.