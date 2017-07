Bicinicco, tutto pronto per la Festa della Trebbiatura

BICINICCO – Torna puntuale la 15ma Festa Della Trebbiatura in paese che quest'anno si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio presso Parcheggio Renati.

Nel corso dei festeggiamenti saranno presenti delle mostre riguardanti nuovi e vecchi metodi di coltivazione e di cura delle piantagioni, inoltre si potranno trovare chioschi enogastronomici, bancarelle e tanta musica. Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile visitare la ricca fiera di trattori ed attrezzature sia d'epoca che moderni e il mercatino dell'antiquariato. Domenica 30 luglio, in chiusura della festa, torna l'appuntamento con l'ottava edizione del trattorRaduno, con giro di 25 km e tappa enogastronomica. Ecco il programma completo: venerdì 28 luglio alle 18 apertura festeggiamenti, alle 19 inizio Torneo Calcio a 5 e aperitivo agricolo, alle 21 schiuma party con Party Time Summer Tour, alle 22 Cuccagna. Sabato 29 luglio alle 10 spertura festeggiamenti con convegno organizzato dall'Ersa, alle 12 aperitivo agricolo con polenta pasticciata, alle 14 trebbiatura statica, dimostrazione di attrezzature e mestieri di un tempo, alle 16 prosecuzione Torneo calcio a 5, alle 18 spettacolo dimostrativo con A.S.D. Karate Strassoldo, alle 20 spettacolo danzante con la scuola Planet Rock Studio, alle 21 intrattenimento musicale con il gruppo SuperUp.

Una domenica ricca di appuntamenti

Domenica 30 luglio alle 8 apertura festeggiamenti, alle 8.30 apertura iscrizioni per l'ottavo TrattoRRaduno, alle 10 partenza giro del TrattoRRaduno di circa 25 km con tappa enogastronomica, alle 11 Santa Messa, alle 13 Trebbiatura d'epoca, alle 14.30 premiazioni del TrattoRRaduno, alle 16 Battesimo dei cavalli, alle 18.30 Trebbiatura d'epoca, alle 19 intrattenimento con Sdrindule & Fritz, alle 20.30 Indiana Spirits Show a cura di Equestrian Magic Show and Bird Control Srl, alle 21 serata danzante con Straballo Band, alle 23 Tombola con montepremio di 2 mila € ed in fine alle 24 chiusura festeggiamenti e brindisi finale. Per informazioni: www.amicidellaciviltacontadina.it, www.facebook.com/festadellatrebbiaturabicinicco.