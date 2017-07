Tre furti a Lignano Riviera: il bottino sfiora i 20 mila euro

LIGNANO SABBIADORO - Tre furti si sono verificati ai danni di turisti stranieri, negli ultimi giorni, in appartamenti di Lignano Riviera, con un bottino che si aggira sui 20 mila euro.

Il primo episodio ha coinvolto un ospite russo, che lasciando aperta una finestra della sua casa vacanze di Riviera ha dato modo ai ladri di entrare nell'appartamento senza grossi problemi, riuscendo a rubare beni preziosi e apparecchiature tecnologiche per un valore superiore ai 5 mila euro. E' successo mercoledì a un turista russo di 35 anni: a essere portati via sono stati un anello d'oro con diamanti, un IPad e un notebook.

Altro colpo, invece, nella casa di un bielorusso di 43 anni, che si è visto sfilare videocamere, computer, tablet, orologi, abbigliamento griffato e contanti per un valore complessivo è di 12 mila euro. Infine, a essere preso di mira, anche un turista ceco di 40 anni, a cui sono spariti 200 euro in contanti, materiale informatico e un telefono cellulare per un danno totale di circa 2.000 euro. In questi ultimi due furti, i malviventi hanno rotto una finestra per entrare negli appartamenti.

Dei tre furti sono stati informati i carabinieri della stazione di Lignano e i colleghi del Norm della Compagnia di Latisana, che stanno indagando alla ricerca dei responsabili.