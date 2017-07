Finti tecnici del gas rubano a una 91enne 12 mila euro

MORTEGLIANO - Si sono presentati alla porta di una pensionata di 91 anni fingendosi tecnici del gas e dell'acqua, e riuscendo a portarle via 12 mila euro. E' successo mercoledì 19 luglio a Mortegliano. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

La donna, in buona fede, li ha fatti entrare in casa. I truffatori, infatti, le hanno spiegato di dover controllare le tubature. Mentre uno dei finti tecnici intratteneva l'anziana in salotto, l'altro ha cominciato a frugare nei cassetti e negli armadi, riuscendo a trovare denaro contante per 12 mila euro. Soddisfatti per il bottino, i due si sono congedati dall'anziana dandosela a gambe.

Quando la donna si è accorta del furto, ha immediatamente avvertito i carabinieri. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma della stazione di Mortegliano insieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Latisana.