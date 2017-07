Precipita per un centinaio di metri: 26enne friulano se la cava con qualche frattura

PAULARO - Si è concluso poco dopo le 10 di giovedì 20 luglio un impegnativo intervento di soccorso in Comune di Paularo. Un ragazzo di Cassacco del 1991, A.M., è caduto in un punto impervio a una quota di 850 metri tra il Bosco di Chiaulis e il Rivolo di Lovea, sopra Trelli di Paularo. Il ragazzo stava cercando funghi con un amico del paese quando all'improvviso, su un punto ripido con salti di roccia, ha perso aderenza scivolando sul fogliame.

Il giovane è precipitato per quasi un centinaio di metri, superando un paio di salti di roccia di circa 5 metri ma atterrando fortunatamente su un letto di foglie. Ha riportato una frattura a una gamba, sospetta frattura alla spalla e contusioni varie. L'amico è riuscito a raggiungerlo dal basso attraverso una traccia di sentiero battuta da animali e a chiamare immediatamente i soccorsi. Si è attivata la stazione del Cnsas di Forni Avoltri assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo e all'elicottero della centrale operativa di Udine. Quest'ultimo ha effettuato una prima perlustrazione sul posto e, guidato dal fuoco acceso da alcuni abitanti della zona come segnalazione, ha individuato il punto della caduta. Non riuscendo però trovare, a causa della fitta boscaglia, un varco di sicurezza sufficiente per effettuare subito il recupero dell'infortunato con il verricello, si è dovuto attendere che i tecnici di soccorso (5 uomini del Cnsas e 4 della Guardia di Finanza) arrivassero sul posto, calandosi a piedi dall'altograzie ad una strada di servizio che passa poco sopra il dirupo.

I tecnici Cnsas hanno dovuto aprire uno spazio di manovra tagliando due alberi. Sbarcato il medico di bordo con il tecnico di elisoccorso, il ragazzo, che è rimasto sempre cosciente e vigile, è stato stabilizzato e imbarcato a bordo del velivolo e condotto all'Ospedale di Udine per approfonditi accertamenti diagnostici.