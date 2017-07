Manzano, tutto pronto per la Festa della Sedia

MANZANO – Torna la Festa sella Sedia. Dal 21 al 23 luglio vi attende un week end di musica, intrattenimento e tanta allegria. Ecco il programma completo dell'evento: venerdì 21 luglio alle 19 ritrovo presso la Parrocchia di Manzano per l'inaugurazione della mostra «Elements - rassegna d'arte applicata» e parata inaugurale accompagnata dal Corpo Bandistico N. Pastorutti, alle 19.30 inaugurazione della Festa della Sedia 2017 alla presenza delle Autorità in piazza Chiodi, alle 19.30 apertura dei laboratori per bambini e ragazzi in collaborazione con la Ludoteca di Manzano, alle 20 esibizione di danza del gruppo Dance Area.it di Manzano, alle 21 Miss Italia - Finale Regionale Miss Alpitour Friuli Venezia Giulia, alle 21 concerto dei Fandango al chiosco del Dragstore in Piazza della Repubblica.

Sabato 22 alle 17 apertura del mercatino degli hobbisti, alle 17 apertura dei laboratori per bambini e ragazzi in collaborazione con la Ludoteca di Manzano presso piazza Chiodi, alle 17 rassegna di Bande Musicali in occasione del 95° Fondazione del Corpo Bandistico di Manzano. Con la partecipazione della Banda di Albona (HR) e della Banda Sociale di Ala (TN), alle 18.30 Piazza Chiodi – Grande Concertone a Bande Riunite, alle 20.3 introduzione alla serata di cabaret con Galax e Catine, alle 21 serata di Cabaret con Andrea Pucci

Un'intera giornata di festeggiamenti

Domenica 23 si comincia dalle 10 in Piazza Chiodi, appuntamento in Musica con la Banda N. Pastorutti di Manzano, alle 11 presso la Chiesa di S. Maria Assunta la S.S. Messa accompagnata dal Coro A. Tavagnacco e dalla Banda N. Pastorutti di Manzano in occasione del loro 40° e 95° di fondazione, alle 12 concerto-aperitivo con la Banda Sociale di Ala (Trento), alle 17 apertura del mercatino degli hobbisti e sempre alle 17 apertura dei laboratori per bambini e ragazzi in collaborazione con la Ludoteca di Manzano presso piazza Chiodi, colora la tua sedia con i pagliacci di corsia. In collaborazione con l'Aisla e concerto della Fanfara Alpina sezionale di Palmanova, alle 18 Sprizt Letterario con l'autore Francesco Muzzo Pappa che presenterà il suo libro «Affari di famiglia», alle 19 presentazione del progetto di Servizio Civile Solidale anno 2016/2017 ed in fine alle 21 spettacolo di danza con il gruppo Caribbean Power. Per informazioni: 0432 740916, info@prolocomanzano.ud.it, www.prolocomanzano.ud.it/.