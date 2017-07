Va alla ricerca di sesso a pagamento ma sul più bello viene stroncato da un malore

LIGNANO SABBIADORO - Una serata di sesso a pagamento è risultata fatale per un 60enne friulano, colpito da un infarto prima di consumare. E' successo a Lignano.

L'uomo avrebbe incontrato due ragazze per strada decidendo di seguirle in un appartamento preso in affitto dalle due per incontri 'bollenti'. Dopo essersi accordato per una prestazione con una delle ragazze, però, si è sentito male, accusando un malore e perdendo i sensi. A quel punto la donna ha allertato l'amica, in attesa in un'altra stanza, e insieme hanno cercato di rianimare il cliente.

Per il 60enne, però, non c'è stato nulla da fare. Nemmeno i sanitari del 118, giunti nell'appartamento poco dopo, sono riusciti a salvare l'uomo, nonostante i tentativi prolungatisi per mezz'ora. Il fatto è accaduto alle 21 di mercoledì.