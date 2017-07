Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

PERTEGADA – Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Si comincia venerdì 4 agosto alle 19 con l'apertura dei chioschi enogastronomici e della pesca di beneficenza alimentare. Alle 19.30 inaugura la mostra fotografica «AVIStory 1967-2017» in chiesetta di S. Agata, alle 21 serata musicale con Paper Rose cover band. Sabato 5 agosto alle 21 un'altra serata musicale da non perdere con il gruppo The Gentleman cover band. Domenica 6 agosto, alle 11, in programma la S. Messa accompagnata dal Coro di Pertegada. Alle 18 processione con la statua del Santo accompagnata dalla banda comunale S- Cecilia di Precenicco e alle 21 serata musicale con il gruppo country Western Layers, contry dance school. Sabato 12 agosto alle 21 altra serata musicale con l'Asd Team Dance Europa, domenica 13 agosto alle 18 via alla 37ma Marcialonga «La Ferragostiana» organizzata dal gruppo Avis di Pertegada. Info: Luca 333 6730485. Alle 21 Serata musicale con il gruppo Absolute 5 cover band dei Beatles. Lunedì 14 agosto alle 21 serata di danze con l'orchestra Roger la voce del sole ed in fine chiuderà i festeggiamenti martedì 15 agosto alle 21 il concerto de Gli anni d'oro 883 tribute band. Ogni sera troverete in cucina carni alla griglia, calamari, frico, formaggio alla piastra e pastasciutte, gli squisiti dolci del gruppo mamme, stand di libri nuovi e usati a cura di Libro Libera Mente, area attrezzata per bambini e laboratori con mini piscine di palline, mini campo da basket e gonfiabile.