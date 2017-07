Il Monumento di Valle luogo di sperimentazione artistica e culturale

UDINE – Il Monumento alla Resistenza di piazza XXVI luglio si è riscoperto luogo di sperimentazione artistica e culturale. La serata organizzata all’interno del manufatto ideato da Gino Valle, Federico Marconi, Dino Basaldella e Sandro Conti, che il Comune di Udine vorrebbe far diventare Monumento Nazionale, ha richiamato centinaia di persone, attratte dall’installazione e dalla performance multimediale messe in scena da collettivo BridA e collettivo zeroidee nell’ambito del progetto ‘Radici’ (finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia). Oltre un’ora di spettacolo tra passato e presente, con suoni, parole, giochi di luce e ombre. «Abbiamo voluto avvicinare le persone a questo spazio, che riesce a trasmettere emozioni particolari – spiega Francesco Rossi di zeroidee – andando alla radice del suo significato, e cioè al concetto di Resistenza come momento di affermazione di un’identità. Un’identità non sempre uguale, ma capace di mettersi in discussione e di crescere nello scambio con gli altri (in questo caso gli artisti e il pubblico)».

Il Monumento è diventato protagonista grazie al lavoro di Alessandro Berti, Leo Virgili, Francesco Rossi, Paolo Paron, Stefano Bragagnolo, Roberto Amadeo, Davide Vettori, Cosimo Miorelli, Angelica Margherita, Andrea Rizzo, Marta Bevilacqua e del Collettivo BridA, capaci di riempire il vuoto che tutti i giorni contraddistingue quel luogo tanto discusso di piazzale XXVI Luglio.

«Questo Monumento è un elemento vivo della nostra città – commenta l’assessore Federico Pirone – nel momento in cui i valori della Resistenza combaciano con quelli della nostra democrazia. Lo spettacolo ha permesso ai cittadini di riappropriarsi della bellezza di questo luogo e dei suoi valori attraverso la cultura e l’arte».