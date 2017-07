Polvere di stelle: ultimo imperdibile appuntamento al Visionario con i migliori musical della storia

UDINE – Ultimo, imperdibile appuntamento con 'Polvere di stelle', rassegna che ogni giovedì porta al Visionario i migliori musical della storia! Sullo schermo giovedì 20 luglio alle 21 'Josephine, la ragazza dei miei sogni' (Les Demoiselles de Rochefort), capolavoro di Jacques Demy, cantore dei destini incrociati e degli amori perduti. Un musical moderno che cattura la felicità con un perfetto meccanismo di equivoci. Sperimentale nell’uso della macchina da presa, incredibilmente libera, e della scenografia che fa cambiare i colori della città a seconda della tonalità sentimentale. Deneuve e Dorléac in stato di grazia per un capolavoro ritrovato e proposto in 35 mm nella sua versione integrale! In occasione del terzo centenario della città, a Rochefort si sta allestendo una fiera e le gemelle Garnier non hanno intenzione di perdere l'occasione per trovare l'uomo dei loro sogni. Intanto la madre ritrova il grande amore del passato al quale aveva rinunciato per gestire un caffé.

Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432 227798.