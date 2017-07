Corgnolo, tutto pronto per la Sagra del Toro

PORPETTO – Torna da sabato 12 agosto a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana.

Ecco il programma completo: sabato 12 agosto alle 18 la festa apre con i chioschi, la fiera mercato e la pesca di beneficienza, alle 21 serata danzante con l'orchestra Fabio Corazza. Domenica 13 agosto alle 4.30 apertura della 34ma mostra ornitologica e avicunicola, alle 8.30 apertura della 33ma mstra esposizione canina, alle 10 apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficenza, alle 11 premiazioni mostre, alle 21 serata danzante con l'orchestra Chiara Magic Music, alle 23.30 estrazione della tombola: cinquina 300 €, tombola 1200 €, seconda tombola 500 €.

La seconda settimana di festeggiamenti

Lunedì 14 agosto alle 18 apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante con l'orchestra Mulino del Po. Martedì 15 agosto alle 18 apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante cn l'orchestra Renza Glamour. Sabato 19 agosto la festa continua con la Color Toro Run alle 17.30, alle 18 apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante con l'orchestra Chicco Fabbri, alle 23.30 estrazione della tombola, cinquina 300 €, tombola 1200 €, seconda tombola 500 €. Domenica 20 agosto alle 8.30 la sesta bicilonga del toro, alle 10 apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficenza, alle 18 itineranti Discostajare Streetband, alle 21 serata danzante con l'orchestra Roger La Voce del Sole. Per tutta la durata dei festeggiamenti al tendone birreria giovani dalle 22 musica dal vivo: il 12 agosto con i Tirradio, il 13 agosto con Pinkarmada, il 14 agosto con Fandang, il 15 agosto Rock'n Dono serata di sensibilizzazione al dono del sangue, il 19 agosto Dj, serata vergognosissima con Galax ed in fine il 20 agosto Nicola Straballo Band. Per informazioni www.prolococorgnolo.it.