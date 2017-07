Le soavi note di Ravalico avvolgono il Monte Canin

TARVISIO - Il percussionista triestino Maurizio Ravalico terrà un concerto esclusivo nello straordinario contesto del Monte Canin, al rifugio Gilberti Soravito, domenica 23 luglio 2017 a partire dalle 14.

Ha suonato con Paul McCartney e con il gruppo jazz britannico dei Jamiroquai, e ora è in tournée con il James Taylor Quartet. Un appuntamento di Note in rifugio da non perdere, che si svolge peraltro durante le giornate del Nevee Outdoor Festival. Il concerto sarà anche l’occasione per Ravalico per girare le riprese del suo nuovo video tra le Alpi GIulie.

Con alle spalle una lunga e sorprendente carriera e, più recentemente, attraverso un percorso di improvvisazione, sperimentazione sonora e studio del repertorio di musica composta nel XX secolo, Maurizio Ravalico ha sviluppato un linguaggio originale e molto personale sul suo strumento, che trova i principali sbocchi nelle collaborazioni col settetto Collocutor e con il trio anglo-berlinese Fiium Shaarrk. In questa rara apparizione in Italia, Ravalico presenta il suo inquisitivo approccio alla percussione nella sua forma più intima e rischiosa: il solo. Al termine del concerto, come di consueto, una degustazione di prodotti di malga a cura dell’Ersa Fvg.