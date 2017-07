Sarà Udine ospitare la finale del dell'Europeo Under 21 di calcio nel 2019

UDINE - Sarà il capoluogo friulano a ospitare la finale del dell'Europeo Under 21 di calcio in programma dal 16 al 30 giugno 2019. Una notizia che è stata accolta con soddisfazione e orgoglio dalle istituzioni locali.

Il sindaco Furio Honsell da detto: «La soddisfazione è enorme per questa decisione della Figc che premia tutto ciò che finora è stato fatto a Udine per il calcio, in particolare il nuovo stadio, motivo principale di questa scelta. Questo evento valorizzerà la nostra città come centro dell'Europa, riaffermando la centralità di Udine in un contesto europeo nel segno di quella disciplina universale che è il calcio. Sarà per la città un momento di straordinaria visibilità, un appuntamento fondamentale per far conoscere il nostro territorio - continua il sindaco - .Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, con il loro impegno, a questo eccezionale risultato, a cominciare da chi decise la collocazione dello stadio in uno snodo viario fondamentale, fino a Giampaolo Pozzo che ha voluto questa grande opera, e ovviamente a Michele Uva, direttore generale della Figc, per l'opportunità data alla città di ospitare un appuntamento che sa unire i valori dello sport e dell'unità nazionale».

Anche la presidente della Regione Debora Serracchiani ha voluto commentare la notizia: «Avevamo già espresso la nostra grande soddisfazione quando gli stadi Nereo Rocco di Trieste e Friuli di Udine sono stati scelti per ospitare uno dei tre gironi dell'Europeo Under 21 di calcio: ora la soddisfazione è piena». Per Serracchiani «si tratta di un ulteriore e significativo riconoscimento sia delle capacità organizzative del nostro mondo sportivo che della qualità degli impianti, già pronti per ospitare grandi eventi».