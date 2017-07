Il Cnsas Fvg 'festeggia' i riconoscimenti istituzionali ottenuti

UDINE - Il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia organizza per sabato 22 luglio nell’Auditorium della Regione in via Sabbadini 31, a Udine, un importante momento di incontro a partire dalle 16. Con questo appuntamento il Cnsas Fvg intende condividere apertamente gli importanti e storici risultati ottenuti con l’emanazione della legge 24 del 2017, disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino pubblicata sul Bur del 21 Giugno del 2017. Grazie a questa legge la Regione si riconosce la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso in ambiente alpino e ipogeo, ostile e impervio, oltre che il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario in tali ambienti inserendolo nella Sanità regionale e il ruolo di struttura operativa del servizio nazionale della Protezione Civile nei casi di emergenze e calamità nei suddetti ambienti.

Un incontro per tutti gli enti

All’incontro sono invitati tutti i 364 tecnici volontari del Cnsas Fvg provenienti dalle varie specialità e dalle tredici stazioni alpine e speleologiche attive sul territorio regionale, inclusi i soccorritori non più in servizio. L’invito è stato rivolto a tutti i consiglieri e assessori regionali e a tutti i soggetti con cui il Cnsas collabora a vario titolo da sempre: Protezione Civile, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Elifriulia, Club Alpino Italiano, Sores, Vigili del Fuoco, Prefetture, Questure, Carabinieri, 112. L’incontro vuole essere un momento di condivisione e di festa per il risultato ottenuto. La scaletta prevede interventi del presidente del Cnsas, Vladimiro Todesco, del presidente della sezione Nazionale, Maurizio Dellantonio, e di Renzo Liva, primo firmatario della legge in consiglio regionale.