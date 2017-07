Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

REANA DEL ROJALE – Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. La manifestazione aprirà venerdì 4 agosto alle 19 per poi passare direttamente alle 20.30 all'inaugurazione delle mostre e alle 21 serata di musica dal vivo con la Pellizzari band. Sabato 5agosto alle 20 via alle danze con i Tre-Mendi, alle 21 sfilata di moda. Domenica 6 agosto la festa continua ed apre sin dal mattino con il primo raduno di trattori d'epoca e non. La cucina sarà aperta anche a mezzogiorno. Alle 18 aperitivo vergognosissimo con Sergio Galax Galantini e alle 21 si balla con l'orchestra Renè. Venerdì 11 agosto il secondo weekend di festeggiamenti inizia con la serata rock con il live degli Underwood. Sabato 12 agosto alle 20 briscolissima gastronomica e alle 21 si torna a danzare con Petris e i Solisti Friulani. Domenica 13 agosto alle 8 iscrizioni per la sesta Marcia dell'Assunta ( camminata non competitiva di 6-12-18 km, alle 12 premiazioni della Marcia dellAssunta con cucina aperta anche a mezzogiorno. Alle 18 via al concorso amatoriale di arte varia «Il trampolino» (musica, canto, recitazione, ballo ecc...), alle 21 ballo con l'orchestra Gli anni Ruggenti.



I festeggiamenti di Ferragosto

Lunedì 14 agosto alle 21 si balla con l'orchestra Fantasy. Martedì 15 agosto si comincia alle 10.30 con la S. Messa solenne accompagnata dal Coro Parrocchiale e al termine «Un prosecco in amicizia». Alle 17 solenne processione, alle 19 concerto della banda musicale di Reana, alle 21 ballo con l'orchestra Magri e Lisoni, alle 23.30 estrazione della tombol, alle 24 grandioso spettacolo pirotecnico. Durante tutti i festeggiamenti sarà presente dalle 18 il chiosco aperitivi firmato «XO'». Sarà inoltre allestita una mostra da parte dell'associazione Radio Amatori della stazione di Udine (strumentazione e prove dal vivo di collegamento). Mostra e vendita benefica pro Oratorio di oggettistica creata dal gruppo volontariato «Manine d'oro». Inoltre peri più piccoli saranno presenti i gonfiabili domenica 6 agosto, domenica 13 agosto e martedì 15 agosto. Per informazioni www.comune.reanadelrojale.ud.it.