Carenze di organico nelle scuole Fvg: la Regione cerca soluzioni

FVG - I problemi dell'organico della scuola in Friuli Venezia Giulia sono stati al centro dell'incontro che la presidente della Regione Debora Serracchiani ha avuto a Roma con il capo di Gabinetto del ministro dell'Istruzione.

Una prima soluzione praticabile in tempi ragionevoli riguarda il personale amministrativo dell'Ufficio scolastico regionale, per il quale durante l'incontro è stata prospettata la possibilità di scorrere le graduatorie dei concorsi regionali. A tal fine, ha annunciato la presidente «sarà organizzato a breve un incontro della Funzione pubblica regionale con l'Ufficio scolastico regionale, alla presenza di un rappresentante del Ministero, per verificare le modalità d'intervento sulla base di una convenzione Regione-Miur. Per i presidi, invece è prevista a giorni la pubblicazione del bando di concorso loro indirizzato, e con questo l'anno scolastico 2018-2019 dovrebbe essere messo in sicurezza». La presidente ha infatti evidenziato al Ministero la forte mancanza di dirigenti scolastici in regione rispetto al numero dei posti disponibili, cui si aggiunge l'indisponibilità già dichiarata da circa il 30% dei dirigenti scolastici ad assumere incarichi di reggenza, spesso aggravata dalla contestuale assenza proprio dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) negli istituti scolastici.

Dal Ministero è stato assicurato che c'è la volontà di porre rimedio con nuovi concorsi al gravissimo depauperamento di risorse umane patito da tutta la struttura, e quindi anche dai territori. Serracchiani ha anche esposto al capo di Gabinetto alcuni temi relativi ai requisiti per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Trieste.