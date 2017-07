Traffico: week end da bollino rosso sulle autostrade Fvg

FVG - Entra nel vivo l’ estate del traffico sulla rete autostradale del Nordest e questo fine settimana si preannuncia decisamente caldo.

A partire già da venerdì 21 si segnalano transiti in aumento sia sulla A4 sia sulla A57 Tangenziale di Mestre. Bollino rosso sabato 22, con traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia della A4, così come sulle corsie, in direzione Trieste, della A57, mentre sulla A23 il flusso interesserà soprattutto la carreggiata in direzione nodo di Palmanova. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 16.

Bollino giallo (traffico intenso) per domenica 23 luglio su entrambe le direzioni di marcia in A4, mentre in A57 il traffico sarà più sostenuto solo in direzione Trieste. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle sette del mattino alle 22. Quella che inizierà lunedì 24 luglio sarà una settimana particolarmente vivace per volumi di transiti, che si manterranno sempre piuttosto elevati.