Litfiba in concerto per la grande apertura del 57° Festival di Majano

MAJANO - L’estate musicale del Friuli Venezia Giulia entra nel vivo e il Festival di Majano, storica rassegna ricca di eventi musicali di spessore nazionale e internazionale, iniziative culturali, sportive e artistiche, risponde come al solito presente, con uno straordinario concerto che inaugurerà la sua 57° edizione. Sabato 22 luglio sul palco dell’area concerti arriveranno i Litfiba, band che ha fatto la storia del rock italiano, per proporre l’unica data italiana del nuovissimo 'Eutòpia Tour'. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto a partire dalle 18. Porte aperte alle 19.30, inizio del concerto alle 21.30. Tutte le informazioni su www.azalea.it .

Gli orari della serata

Alle 18 apertura della biglietteria, alle 19.30 apertura dei cancelli, alle 21.30 inizierà l'atteso live dei Litfiba. Biglietti ancora in vendita sul circuito Ticketone e alla biglietteria prima del concerto. Info su www.azalea.it

Litfiba, 'Eutòpia Tour'

Dopo le date primaverili nei palazzetti, i Litfiba sono ripartiti per un nuovo ciclo di strepitosi concerti estivi, per presentare dal vivo il loro ultimo disco 'Eutòpia'. L’album 'Eutòpia', certificato disco d’oro, è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il disco, che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media. Il disco è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: 'Tu non c’eri', scritta da Piero Pelù, e 'La danza di Minerva', scritta da Ghigo Renzulli.

Gli albori del gruppo

I Litfiba, nascono a Firenze nel 1980. Nell'ottobre 1983 esce l' LP 'Eneide di Krypton' che portano in tour in Francia. Nella primavera del 1985 esce 'Desaparecido', il secondo album in studio, orientato su uno stile etno-wave rock e psichedelico, primo atto della trilogia dedicata alle vittime del potere. Nel dicembre 1986 esce '17Re' disco doppio in stile wave, sperimentale, etno, rock considerato uno dei dischi più innovativi e complessi della wave italiana. Successivo album della band è 'Litfiba 3'(1988), lavoro che segna la fine della trilogia. Il 1990 vede l’uscita di 'El Diablo' una svolta stilistica che orienta il sound della band verso l'hard-rock latino e che inaugura la mitica tetralogia degli elementi naturali, completata da 'Terremoto' (1993), 'Spirito' (1994) e 'Mondi Sommersi' (1997). 'Infinito', del 1999, è invece l’album più venduto della band, con un milione di copie. A questo punto le tensioni fra Piero e Ghigo hanno il sopravvento, al termine del tour nei palazzetti Pelù decide di abbandonare i Litfiba dedicandosi alla carriera solista. Senza il suo storico frontman la band darà alla luce tre dischi: 'Elettromacumba' (2000), 'Insidia' (2001), 'Essere o Sembrare' (2005). L'11 dicembre 2009 viene annunciata la tanto attesa reunion di Piero e Ghigo, che porta all’uscita di 2 nuovi brani 'Sole Nero' e 'Barcollo'. Seguirà il 'Litfiba Reunion Tour', in Italia e all’estero, ovunque un grande successo di pubblico. Nel gennaio 2012 è la volta di 'Grande nazione' mentre del novembre 2016 è 'Eutopia', ad oggi ultimo album della band che i tanti fan potranno riabbracciare nelle date estive, inclusa quella al Festival di Majano.



Prossimi concerti al Festival di Majano

Prossimi grandi concerti al Festival di Majano saranno quelli del profeta del rap italiano Salmo (28 luglio), delle star del metal Amon Amarth e Arch Enemy (7 agosto) e dei rocker statunitensi Rival Sons (8 agosto). Info su www.azalea.it. Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, la Provincia di Udine, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare. Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalmajano.it.