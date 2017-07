Controlli straordinari della Polizia: 1 arresto 5 denunce

UDINE - Negli ultimi tre giorni il questore di Udine, Claudio Cracovia, ha disposto una serie di controlli aggiuntivi del territorio mettendo in campo il della Polizia di Stato della Questura di Udine in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Padova nelle zone più a rischio criminalità.

Complessivamente sono state identificate 452 persone,145 delle quali extracomunitarie. I veicoli controllati sono stati 149, gli esercizi commerciali 14. In uno di questi ultimi, una sala dedicata alle slot machine, la Polizia ha accertato la presenza di un cittadino extracomunitario intento a giocare in compagnia del figlio di 4 anni, nonostante il divieto di portare minori in una struttura di quel tipo.

La programmazione dei servizi straordinari, coordinati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, ha previsto un impegno giornaliero di agenti specializzati del Reparto prevenzione crimine di Padova, i quali hanno collaborato in stretta sintonia con il personale della Squadra Volante della Questura. Durante i servizi dedicati esclusivamente all’attività di controllo, la presenza capillare della Polizia di Stato, tra l’altro, ha permesso l’arresto di un cittadino italiano, ricercato per un ordine di carcerazione, mentre 5 persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Udine e in un caso, per porto abusivo di strumenti d’offesa e disturbo alla quiete pubblica.