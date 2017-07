Al Giovanni da Udine si alza il sipario su «Controvento»

UDINE - Giovedì 27 luglio, con inizio alle 18.30, al Giovanni da Udine il sipario si alzerà su Controvento, uno spettacolo magico e poetico dedicato ai più piccoli ma anche agli adulti che non smettono mai di sentirsi un po’ bambini. Cosa sarebbe la vita senza i sogni e senza le grandi avventure, ma soprattutto senza la fantasia? Tutti pronti allora ad allacciarsi le cinture e partire per un nuovo appuntamento. In compagnia di un intraprendente aviatore torneremo indietro nel tempo e saliremo a bordo di un bellissimo biplano. Destinazione: mondi sconosciuti, meravigliosi, lontani! Sospinto dal vento, fra nuvole morbide e schiumose, il nostro piccolo grande eroe - un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propostiti - ci guiderà in un viaggio oltre ogni confine immaginabile. Dedicato a tutti i sognatori che inseguono i propri pensieri esattamente come si fa con le bolle di sapone, Controvento è ideato e realizzato da Michele Cafaggi, clown e attore. Tutti i suoi lavori nascono da una instancabile ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da raccontare; senza parole, ma mescolando magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi, l’artista dà vita a piccoli capolavori di raffinato divertimento, adatti a un pubblico di ogni età. Per iniziare la serata all’insegna della dolcezza, la gelateria Beltrame offrirà ai piccoli spettatori un delizioso cono gelato.

La kermesse

La rassegna Teatro Estate 2017, realizzata anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm, continuerà ad agosto e settembre con altri imperdibili appuntamenti: sono attesi infatti gli Okidok con l’esilarante Slips Inside (giovedì 3 agosto), la Tango Rouge Company, il Mastango Quintet e Cecilia Herrera (voce) con Colores De Tango per una full immersion nel ballo più appassionante di sempre (mercoledì 30 agosto), e lo strepitoso quintetto svedese The Real Group, che ci incanterà con i più famosi brani di musica vocale di tutti i tempi. Tutti e tre gli spettacoli inizieranno alle ore 20.45.

Info e Biglietteria

Presso la biglietteria del Teatro: dal 4 luglio al 4 agosto e dal 22 agosto al 5 settembre: da martedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 (tel 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria chiusa dal 5 al 21 agosto. Mercoledì 26 luglio biglietti acquistabili anche al Ticket Store del Teatro presso la Libreria Feltrinelli di Udine dalle 10.00 alle 13.00. Online: sul sito www.teatroudine.it e www.vivaticket.it. Biglietti a posto unico senza distinzione di settori. Sono previste riduzioni per i possessori di GTeatrocard della stagione 2016/17 e giovani fino a 26 anni non compiuti.