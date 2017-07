Ragazzino 13enne travolto da un'auto: è in gravi condizioni

CIVIDALE DEL FRIULI - Un ragazzino di 13 anni è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 21 luglio a Cividale del Friuli, in via degli Abeti. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino. Purtroppo il ragazzino cadendo ha riportato un forte trauma alla testa e lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Udine.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 con il personale medico che dopo aver stabilizzato e intubato il ragazzino, l'ha portato con urgenza al Santa Maria della Misericordia. Come detto, le sue condizioni sono critiche. Le cause dell'incidente (a travolgerlo è stata una Toyota) sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale.