Gli eventi in programma sabato 22 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Green Volley Faedis

Torna con tutta la sua dinamicità e la sua voglia di divertimento Green Volley Faedis, quattro giorni all’insegna dello sport, della musica, e dell’amicizia dal 20 al 23 Luglio. Anche per quest’anno veramente tante saranno le chicche a livello sportivo ecco la proposta delle attività. Maggiori info, qui.

Show cooking Carnia

Uno show cooking in un paesaggio incontaminato, ad un passo dal cielo e per la prima volta in quota, nelle meravigliose e scenografiche malghe della Carnia e Canal del Ferro, in Friuli tutto questo è «Carnia, eccellenze in malga». L’appuntamento è per i due ultimi week end di luglio. ecco qui i dettagli delle giornate.

Mittelfest

A Cividale del Friuli, prosegue la 26^ edizione di Mittelfest, in programma fino al 25 luglio prossimo. Maggiori dettagli sul programma, qui.

Casa Rossa ai Colli Live presenta King Lion and the Braves

Sabato 22 luglio dalle 20, per Casa Rossa ai Colli Live (via ai colli, 2 Ragogna) appuntamento con King Lion and the Braves. King Lion è il fratello minore degli acclamati Good Fellas, punta di diamante dello swing e del rock'n'roll Italiano. I Leoni del Ritmo si presentano in formazione rockabilly trio, con un carico di "Powerful rockin' oldies». Non ci sono sotterfugi, solo genuino blues, country, surf e rock'n'roll music. È la band che vorresti sentire, quando entri nel tuo bar preferito. E' musica semplice, efficace; Musica che hai già sentito prima; musica che nessuno suona più, a parte i King Lion and the Braves. Info e prenotazioni: 3938245671, ristorante@casarossaaicolli.it, Facebook.

Festival delle Valli del Natisone

Sabato 22 luglio, a Cicigolis di Pulfero (alle 21) il Festival propone una serata imperdibile, ‘Tornerò fra le mie Valli’. Il musicista e compositore Giovanni Dell’Olivo con il Collettivo di Lagunaria con la cantante Maria Bergamo ci accompagna attraverso ‘Cantare il fronte’, un percorso fra i fronti della Grande guerra, nei luoghi che ne furono teatro.

Spettacolo della Nico Pepe

Sabato 22 luglio (alle 11 in piazza Diacono) gli allievi attori della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e gli allievi attori di The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia, sono protagonisti di Respiri d'Utopia nell'Aria, una prima assoluta diretta da Claudio de Maglio per Mittelfest 2017. Info: www.nicopepe.it, Facebook.

Festa Campestre di Vidulis

Sabato 22 luglio appuntamento con la musica di Omar Codazzi. Maggiori dettagli sul programma, qui.

Festa della Sedia di Manzano

Sabato 22 luglio alle 17 apertura del mercatino degli hobbisti e dei laboratori per bambini e ragazzi in collaborazione con la Ludoteca di Manzano presso piazza Chiodi; sempre alle 17 rassegna di Bande Musicali in occasione del 95° Fondazione del Corpo Bandistico di Manzano. Alle 18.30 in Piazza Chiodi, Grande Concertone a Bande Riunite, alle 20.30 introduzione alla serata di cabaret con Galax e Catine, e dalle 21 serata di Cabaret con Andrea Pucci. Maggiori info, qui.