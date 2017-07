Codega (Pd): "I costi sanitari dei migranti sono a carico della Regione"

FVG - Il consigliere regionale del Pd Franco Codega interviene nel dibattito sui migranti e l'assistenza sanitaria che viene loro fornita. Certe affermazioni, a suo giudizio, sono un concentrato di disinformazione sul tema frutto della consueta propaganda della destra. Parlare di 'politica scellerata degli sbarchi incontrollati', a suo dire, è come pensare che gli sbarchi siano frutto di una politica gestita e voluta dalle forze di Governo.

«È fin troppo evidente invece - sostiene Codega - che le cose non stanno come si cerca di dipingerle, ma sono frutto, come tutti sanno, di una situazione internazionale da noi tutti subita. Le politiche del Governo sono solo quelle di gestire l'accoglienza nel modo migliore e questo lo stiamo facendo, con la limitazione dei mezzi disponibili, attraverso l'accoglienza di ben 175 mila richiedenti asilo, accolti nel sistema Sprar e nei centri di Assistenza straordinaria. Un'accoglienza equamente distribuita nelle diverse regioni, ivi comprese quelle governate dalla destra».

«Per quanto riguarda i costi sanitari - conclude Codega - è inutile chiedere al Governo di farsene carico. Proprio perché siamo una Regione autonoma, tutti i costi della sanità sono a carico nostro, in risposta a tutti i bisogni del territorio, ivi comprese le verifiche sanitarie dei richiedenti asilo. Esiste da tempo, sulla questione, un protocollo regionale che detta le linee di gestione e di comportamento da parte delle aziende sanitarie".