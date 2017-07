Animali: nuovo regolamento per ricoveri, negozi e allevamenti

FVG - La giunta regionale ha approvato in via preliminare, su proposta dell'assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, il regolamento che fissa i requisiti che devono essere posseduti sia dalle strutture di ricovero e custodia degli animali d'affezione (convenzionate e non) con finalità d'adozione, sia quelle destinate a commercio, allevamento, addestramento e custodia operanti in Friuli Venezia Giulia.

Il documento estende, inoltre, le misure già previste per cani, gatti e furetti anche a tutti gli altri animali da compagnia che è possibile trovare nelle case del Friuli Venezia Giulia e stabilisce uno schema di convenzione tra i Comuni e le realtà che si occupano del loro ricovero, fissando anche gli importi previsti per il mantenimento. Nello specifico, in base alla convenzione allegata al provvedimento, il compenso giornaliero (al netto dell'Iva) per le operazioni di mantenimento e cura è pari a 3,50 euro per cani di piccola taglia (inferiori a 10 chili), 3,65 euro per quelli di taglia media (da 10 a 30 chili), 3,80 euro per quelli di taglia grande (sopra i 30 chili) e a 2 euro per i gatti. Nel caso di cuccioli orfani con meno di 60 giorni il compenso aggiuntivo giornaliero sarà aumentato del 50%.

Come ha spiegato l'assessore Telesca «il regolamento è stato elaborato sulla base di quanto emerso dalle ispezioni compiute nei canili e nei gattili negli ultimi due anni ed è stato visionato anche da veterinari delle aziende sanitarie. Il testo stabilisce criteri precisi per tutti i tipi di strutture nelle quali si trovano animali d'affezione, fissando parametri chiari e stabilendo anche i termini entro i quali le strutture esistenti dovranno adeguarsi». Telesca evidenzia inoltre, che «per la prima volta, tramite lo schema di convenzione, vengono inoltre determinati gli importi che i Comuni erogheranno alle diverse strutture operanti sul territorio». Il documento verrà ora inviato al Consiglio delle autonomie locali e alla Terza commissione consiliare per eventuali osservazioni e verrà poi sottoposto alla giunta per l'approvazione definitiva.