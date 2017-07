Anziana mette in fuga due finti tecnici del gas

UDINE – Proseguono nella provincia di Udine i tentativi di truffa ad opera di finti tecnici del gas o dell’acqua. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato il raggiro ai danni di un’anziana di 91 anni, che aveva fruttato 12 mila euro.

Venerdì un altro tentativo che solo per la scaltrezza di una donna di 79 anni, residente a Paparotti, è fallito. Lo schema è sempre lo stesso: due persone suonano alla porta spacciandosi per tecnici di gas o acqua. Riusciti ad entrare in casa, uno distrae e intrattiene il proprietario, l’latro comincia a frugare per le stanze. Ma questa volta la tentata truffa non è andata a buon fine: l’anziana, infatti, ha intuito che qualcosa non andava e li ha messi in fuga, non prima di farsi restituire una cornice in argento che uno dei due truffatori aveva arraffato.

La donna ha quindi chiamato la polizia, che è sulle tracce dei due finti tecnici. La nonnina è riuscita a fornire anche un identikit del due truffatori.