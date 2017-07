FVG - Per la giornata di domenica, l'Osmer Fvg prevede, sui monti, nuvolosità variabile con probabili temporali locali.

Su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso e sarà possibile qualche isolato temporale, specie in pianura. I temporali saranno in genere più probabili nel pomeriggio-sera.

Venti a regime di brezza. Le temperature resteranno sopra i 30°.