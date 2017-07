Cade da cavallo e sbatte la testa: 66enne in gravi condizioni

SAN PIETRO AL NATISONE - Un 66enne di Purgessimo, frazione di Cividale del Friuli, è stato ricoverato nell'ospedale di Udine, nel reparto di terapia intensiva, a causa di una caduta da cavallo. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio a San Pietro al Natisone.

L'uomo era partito in sella al suo cavallo insieme a un amico di Trieste, quando giunto a San Pietro al Natisone, nei boschi di Mezzana, per cause in corso di accertamento, è caduto battendo violentemente la testa. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 che ha portato l'uomo in codice rosso al Santa Maria della Misericordia.

A Mezzana sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, chiamati a fare chiarezza sull'accaduto.