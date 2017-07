Tentato furto di occhiali con la borsa schermata a Pradamano

PRADAMANO - Si era organizzata per tentare di rubare più paia di occhiali possibile. Per riuscirci aveva 'camuffato' la borsetta in modo da riuscire a schermare i sistemi anti-taccheggio. Entrata in un negozio di occhiali per mettere a segno il suo colpo, però, è stata notata dalla cassiera, che l'ha smascherata.

A quel punto la donna, sulla cinquantina e con un accento straniero, se l'è data a gambe, lasciando nel negozio la borsa. A recuperarla sono i carabinieri della Compagnia di Palmanova che nella borsa hanno trovato quattro paia di occhiali rubate dalla donna. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma.