Gli rubano l'auto mentre è in vacanza e dopo averla utilizzata per un furto, la bruciano

LESTIZZA - Mentre è in ferie subisce il furto dell'auto, che dopo essere stata utilizzata per un furto, è data alle fiamme nelle campagne di Lestizza. E' la disavventura capitata a una pensionata di Palmanova, scoperta dai carabinieri della Compagnia di Latisana nella giornata di sabato.

Dopo il rogo dell'auto, i militari dell'Arma hanno rintracciato la proprietaria, scoprendo che si trovava fuori regione, in vacanza. Sono in corso le indagini per tentare di identificare i responsabili del rogo e quindi anche del furto.