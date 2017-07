Nell'ingorgo del centrodestra in città spunta pure il nodo 'civiche'

FVG - Centrodestra con il vento in poppa. A Roma come a Trieste e a Udine. Ma quel vento che pare una brezza marina foriera di vittoria, nel capoluogo friulano potrebbe generare perniciose folate capaci di compromettere quella che fino a oggi parrebbe la cronaca di una vittoria annunciata. Il vero rischio del centrodestra udinese si chiama 'ingorgo'. Di liste, di pretendenti e soprattutto di candidati. Forza Italia e la Lega Nord in primis fanno la voce grossa, dettano l’agenda, ma si dimenticano di dire che le loro rispettive percentuali di votanti sono numericamente non determinanti. Basti pensare alla Lega, che in città non raggiunge neppure le due cifre.

Per questo è arrivato un nuovo 'avvertimento'. Eccolo: «Senza di noi non si va da nessuna parte». A sostenerlo è Enzo Bassi, ex democristiano poi traghettato nella Lega Nord prima di diventare capogruppo di 'Convergenza per Cecotti' e che adesso fa parte del variegato mondo delle civiche che guardano al centrodestra. Bassi non ha dubbi: «Qualsiasi coalizione vince se ha a suo fianco l’impegno delle civiche. Ben venga che il centrodestra parli di unità. Sarebbe ora. Ma sappia che da solo non vince. Per questo stiamo pensando a un coordinamento unico delle medesime. Il primo incontro potrebbe essere convocato a breve, forse entro la fine di luglio».

Già, le civiche. Ma quali Bassi non ha dubbi e afferma che della partita ci sarà sicuramente quella più importante, 'Identità civica' capeggiata da Loris Michelini, ma anche 'Autonomia responsabile' del consigliere Lorenzo Bosetti, insieme a formazioni autonomiste di varia natura. «Senza contare – insiste – che siamo in ottimi rapporti con Sergio Bini e il suo 'Progetto Fv', che rappresenta una importante novità nel panorama delle civiche. Vogliamo che il centrodestra capisca che siamo il vero valore aggiunto. Anche perché…. Anche perché – sono ancora le parole di Bassi – le candidature di Fontanini e di Colautti non ci convincono. Certo, sono due amministratori di peso, preparati, ma sicuramente arrivano fuori tempo massimo. Servono persone preparate, pulite, ma nuove. Loro due sono sulla scena da 30 anni. Credo che sia arrivato il momento di dare un segnale di novità. Udine ha bisogno di persone diverse. Noi probabilmente ce l’abbiamo. Ma è presto per parlarne». Parole, quelle di Bassi, che fanno il paio con quanto dichiarato da Michelini al Diario, laddove aveva affermato che «Udine ha bisogno fi novità e discontinuità» e di «decisioni prese senza filtri dei partiti o diktat calati dall’alto».

Ma a quello che si prospetta come un probabile ingorgo a centrodestra con le candidature di Colautti, Fontanini, di uno espresso dalla civiche, della disponibilità manifestata anche dal commerciante udinese ex consigliere comunale di centrodestra, Gianni Croatto , della lista 'Cambiamo Udine insieme' di Salmè, bisogna aggiungere anche la corsa in solitaria, per adesso, di Enrico Bertossi a capo della civica 'Prima Udine'. Bassi non ha dubbi: «E’ in corsa ormai da settimane, ma mi pare che nessuno ancora gli abbia dato il benvenuto. E per lui vale lo stesso discorso di Fontanini e Colautti. Se vogliamo che la gente torni alle urne dobbiamo proporre volti nuovi e non gente che ha già avuto e già dato».

Sui temi che le civiche proporranno, Bassi non vuole anticipare nulla. «Siamo certi che per creare nuovo interesse tra gli udinesi – conclude – siano necessarie proposte vere, concrete, credibili. Noi le abbiamo e ne parleremo a tempo debito. Adesso dobbiamo organizzare ilo primo vertice delle civiche. Per mandare a dire che senza di noi il centrodestra può scordarsi di vincere facile. Anzi…».