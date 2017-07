Gli eventi in programma domenica 23 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Il Castello del Piccolo Principe, a Udine

Il sogno estivo con Anà-Thema Teatro culminerà con l’ormai tradizionale spettacolo di teatro itinerante in Castello il 23 e 24 luglio alle 21. Quattordici tappe per un viaggio da sogno che rievoca l’avventura del mitico ragazzino alla scoperta e conoscenza della Rosa, della Volpe, del Serpente, dell’Aviatore e di molti altri. All’ingresso da piazza Libertà, e prima di salire in Castello, verrà consegnata ad ogni spettatore una mappa che permetterà di scegliere il cammino per incontrare i personaggi preferiti. Maggiori dettagli, qui.

Green Volley Faedis

Torna con tutta la sua dinamicità e la sua voglia di divertimento Green Volley Faedis, quattro giorni all’insegna dello sport, della musica, e dell’amicizia dal 20 al 23 Luglio. Anche per quest’anno veramente tante saranno le chicche a livello sportivo ecco la proposta delle attività. Maggiori info, qui.

Show cooking Carnia

Uno show cooking in un paesaggio incontaminato, ad un passo dal cielo e per la prima volta in quota, nelle meravigliose e scenografiche malghe della Carnia e Canal del Ferro, in Friuli tutto questo è «Carnia, eccellenze in malga». L’appuntamento è per i due ultimi week end di luglio. ecco qui i dettagli delle giornate.

Mittelfest

A Cividale del Friuli, prosegue la 26^ edizione di Mittelfest, in programma fino al 25 luglio prossimo. Maggiori dettagli sul programma, qui.

Festival delle Valli del Natisone

Domenica 23 luglio si parte alle 17.30, a Masseris, con le ‘Storie raccolte lungo un sentiero’, di e con Luisa Battistig, omaggio alla tradizione delle Valli del Natisone, alle sue krivapete, alle suggestioni di balavanti e skrati. Racconti che si dipaneranno nel corso di una passeggiata circolare attraverso tre paesi delle Valli: Masseris, Dus, Jelina. Alle 21, a Tercimonte, riflettori su ‘Giovannin senza paura’, la produzione di Pupi di Stac ispirata a una celebre novella toscana.

Festa Campestre di Vidulis

Domenica 23 luglio festa sin dal pomeriggio per le famiglie nel cuore del parco festeggiamenti. Alle 16.30 baby schiuma party e alle 21 serata di danze con l'orchestra Frank David. Maggiori info, qui.

Festa della Sedia di Manzano

Domenica 23 luglio si comincia alle 10 in Piazza Chiodi, appuntamento in Musica con la Banda N. Pastorutti di Manzano che suonerà poi accompagnata dal Coro A. Tavagnacco in occasione della S.S. Messa presso la Chiesa di S. Maria Assunta; alle 12 concerto-aperitivo con la Banda Sociale di Ala (Trento), alle 17 apertura del mercatino degli hobbisti e dei laboratori per bambini e ragazzi. Nel tardo pomeriggio, alle 18, Sprizt Letterario con l'autore Francesco Muzzo Pappa che presenterà il suo libro 'Affari di famiglia', a seguire verso le 19 presentazione del progetto di Servizio Civile Solidale anno 2016-2017 e infine alle 21 spettacolo di danza con il gruppo Caribbean Power. Maggiori dettagli sul programma, qui.