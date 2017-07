Incidente a Palazzolo: gravi tre giovani friulani

PALAZZOLO DELLO STELLA - Tre giovani di Cervignano del Friuli sono rimasti feriti in un incidente verificatosi all'alba sulla strada regionale 14 a Palazzolo dello Stella. Il più grave dei giovani, un 23enne, è stato portato all'ospedale di Trieste con l'elicottero del 118. E' ricoverato in prognosi riservata per un forte trauma cranico.

Feriti in modo serio anche gli altri due ragazzi: un 24enne, protato a Udine, e un 22enne ricoverato a Latisana. L'incidente si è verificato alle 6 di domenica mattina. I rilievi, così come la ricostruzione della dinamica, è a cura del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latisana.

L'auto è uscita di strada in maniera autonoma, centrando un pilone in cemento.