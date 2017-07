Temporali in arrivo: la Pc dirama un allerta 'giallo'

FVG - Dal pomeriggio-sera di domenica, in Friuli Venezia Giulia, saranno possibili temporali locali anche forti, più probabili sui monti, ma non esclusi anche in pianura e, successivamente, sulla costa. Lo rende noto la Protezione civile regionale, che ha diramato un allerta 'giallo' per la rete idrografica minore.

Viene inoltre raccomandata la massima vigilanza sul territorio, anche per preparare misure di intervento in caso di manifestazioni all'aperto.

Per la giornata di lunedì si prevedono temporali diffusi e piogge da abbondanti a intense, localmente anche più consistenti.